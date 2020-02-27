Limon sıkacağında kurabiye nasıl yapılır enfes bir tat!

Limon sıkacağınızla şekil vererek içi çikolata dolgulu kıyır kıyır bir kurabiye yapmaya ne dersiniz? Çay saatinizde keyifle tüketeceğiniz bu lezzete misafirleriniz ve sevdikleriniz bayılacak. Fazla vaktinizi almadan kolayca hazırlayacağınız limon sıkacağında çikolatalı kurabiye favori tarifleriniz arasına adını yazdıracak. İşte enfes limon sıkacağında kurabiye tarifi...

Malzemeler:

200 gram tereyağı(oda sıcaklığında, yumuşamış)

1/2 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1/3 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 paket vanilin

4 su bardağı un

10 yemek kaşığı damla çikolata(veya doğranmış bitter çikolata)

Tarifin püf noktası:

Tereyağlı kurabiye hamurları şekil vermeden önce ve sonra buzdolabında dinlenirse hem formunu kaybetmez hem de daha kolay şekil verilir. Tereyağlı bir hamur olduğu için kurabiyeleriniz fırında hafifçe yayılacaktır, dilerseniz şekil verdikten sonra tekrar buzdolabında dinlendirebilir ve ardından fırına verebilirsiniz. Bu şekilde şeklini daha iyi korumuş olur.

Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile şekeri güzelce çırpın. Yumurtayı içine ekleyerek güzelce karışıma yedirin. Sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip tekrar karıştırın ve ardından kalan kuru malzemeleri ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Tereyağlı bir kurabiye hamuru olduğu için mümkün olabildiğince az el temasıyla yoğurmaya özen gösterin. Önce spatulayla birleştirip, kıvamını aldıkça elinizle yoğurabilirsiniz. Tok bir kurabiye hamuru kıvamına geldiğinde streçleyip buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Limon sıkacağınızı ters çevirip iç kısmını streç filmle kaplayın. Buzdolabından çıkardıktan sonra hamurdan kayısı büyüklüğünde alarak streç filmle kapladığınız sıkacağının içine yerleştirin. Ortasından parmağınızla bastırarak sıkacağın kenarlarına doğru hamuru yayın ve çikolata koyabilmek için işaret parmağınızla hamurun içini oyun. Çok ince veya çok kalın kısımların olmamasına dikkat edin.

Orta kısmını açtığınız hamurun içine her kurabiye için 1 yemek kaşığı çikolata koyun ve kenarlarında kalan hamurla üzerini kapatın. Sıkacaktan çıkarırken, sıkacağı ters çevirin, streç filmi yavaşça çıkarıp kurabiyeyi alın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine koyun.

Aynı streç filmi kullanarak kurabiyeleri hamurunuz bitene dek işlemi uygulamaya devam edin. Ardından önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Tereyağlı bir hamur olduğu için kurabiyeleriniz hafifçe yayılacaktır, dilerseniz şekil verdikten sonra tekrar buzdolabında dinlendirebilir ve ardından fırına verebilirsiniz. Bu şekilde şeklini daha iyi korumuş olur. Afiyet olsun...