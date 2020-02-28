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Ece Erken'in sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Ece Erken'in bugünkü canlı yayınında "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısıyla samimi pozu ortaya çıktı.

Ece Erken'in sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
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Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini ilan eden ve sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını söyleyen Ece Erken'in zor durumda bırakacak bir fotoğraf ortaya çıktı. Ünlü sunucunun  "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekildiği samimi pozu ortaya çıktı. Bu fotoğrafla birlikte Ece Erken'de sosyal medyanın gündemine oturdu. 

''9 ay önce boşanma kararı verdi''

Geçtiğimiz gün Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı aşk basına sızınca sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında açıklama yapan Ece Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi. Bunun üzerine gündemden düşmeyen Ece Erken bugün yaptığı açıklama da ise "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" dedi.

Ece Erken'in sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Karısıyla samimi pozu ortaya çıktı 

Ece Erken'in günlerdir "Yasak aşk yaşamıyorum" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında yani 4 ay önce eşi ve yakın dostlarıyla maç izlerken çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşini kucağında oturttuğu kare ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı. 

''Hepimiz hata yapabiliriz''

Ece Erken bugün yayınlanan canlı yayında yeni ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Boşanma davası açmış 10 yıl sürse 10 yıl sonra mı çıkayım?Boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış. Bir dava bir yıl da sürebilir. Çocuk yaparsın evliliği kurtarmak için ama olmuyorsa da olmuyordur. Allah düşmanın bile şereflisini nasip etsin. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama evladım olduktan sonra daha da dikkatli yaşamaya çalıştım ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum. Aynı evde yaşayan, biriyle birlikte olmadım. Evler ayrı, ayrı bir düzeni kurmuş, boşanmaya karar vermiş, boşanma davası açmış, eşinden ayrı birisiyle birlikte oldum."

Ece Erken'in sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

 

 

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