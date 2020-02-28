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Amerika'daki yetişkin film sitesi koronavirüs nedeniyle ücretsiz üyelik veriyor!

ABD'nin ünlü yetişkin sitelerinden biri, koronavirüsün yaygın olarak görüldüğü ülkelerdeki internet kullanıcılarına ücretsiz 'premium üyelik' verdiğimi duyurdu.

Amerika'daki yetişkin film sitesi koronavirüs nedeniyle ücretsiz üyelik veriyor!
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Arika Birleşik Devletleri'nin bir yetişkin film sitesi, koronavirüs salgınının yaygın olarak görüldüğü bölgelere ücretsiz 'premium üyelik' olanağı sağladığını açıkladı. Websitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirmede, markanın başkan yardımcısı Alex Hawkins'in imzası bulunuyor. Hawkins, yaptığı açıklamada ''Hepimiz birlik olup insanları sokaklardan uzak tutmalıyız." dedi. 

 Ücretsiz üyelik verileceğini duyurdu

Hawkins, İtalya'nın Lombardiya ve Veneto, Çin'in Vuhan bölgelerinde, İran'ın Tahran, Güney Kore'nin Daegu, Kanarya Adaları'nın ise Adeje şehirlerinde yaşayan insanlara ücretsiz 'premium' üyelik verileceğini duyurdu.

Virüsün yayılmasının önüne geçmek için  insan teması minimuma indirilmeli

Virüsün yayılmasının önüne geçmenin en etkili yolunun insan temasının minimuma indirgemek olduğu ve bu noktada yetişkin filmlerinin insanlara yardımcı olabileceğini söyleyen Hawkims şu açıklamayı yaptı: 

''Yetişkin filmler insanları evlerinde tutmaya yardımcı olabilir''

"Biliyoruz ki cinsellik, insan ilişkilerinde önemli bir motivasyon. Yetişkin filmler insanları evlerinde tutmaya yardımcı olabilir. Eğlence sektörü bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Netflix, HBO, Disney+ nerede? Hepimiz birlik olup insanları sokaklardan uzak tutmalıyız."

 

 

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