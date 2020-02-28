search menu
search
close

Aydemir Akbaş'tan koronavirüs açıklaması olay oldu!

koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan usta sanatçı Aydemir Akbaş, "Bana virüs falan işlemez" açıklaması ile herkesi şoke etti.

Aydemir Akbaş'tan koronavirüs açıklaması olay oldu!
-A A+

Usta sanatçı Aydemir Akbaş önceki gün Nişantaşı'da objektiflere takıldı. Muhabirlerle karşılaşan Aydemir Akbaş, koronavirüsün kol gezdiği İran'dan film teklifi aldığını söyledi. Akbaş'ın virüs ile ilgili yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.Usta sanatçı, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine de oralara gidemem" dedi.

''İran'dan film teklifi aldım''

İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

Aydemir Akbaş'tan koronavirüs açıklaması olay oldu!

''Bana virüs işlemez''

Uçak korkusu yüzünden İran'a gidemeyeceğini söyleyen oyuncu, şöyle konuştu: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kendisini Amerika'ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, "İbrahim Tatlıses beni Amerika'ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde 'Pasaportum yok' dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya'dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim" diye konuştu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Vücudunuzda hafife almamanız gereken 10 hastalık belirtisi! Vücudunuzda hafife almamanız gereken 10 hastalık belirtisi!
Sağlık
Demet Akalın'dan olay mülteci yorumu! Demet Akalın'dan olay mülteci yorumu!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ünlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenler dönüp tekrar baktı!
Ünlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenler dönüp tekrar baktı!
Amerikalı model annesinin yaptığı tacizin tüm detaylarını anlattı
Amerikalı model annesinin yaptığı tacizin tüm detaylarını anlattı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si pozlarıyla mest etti!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si pozlarıyla mest etti!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Önceki Haberler
Gözaltı torbalarına kesin çözüm: Agnes tedavisi
Gözaltı torbalarına kesin çözüm: Agnes tedavisi
Ece'nin sevgilisinin, karısıyla samimi pozu olay oldu!Ortalık karıştı
Ece'nin sevgilisinin, karısıyla samimi pozu olay oldu!Ortalık karıştı
Yetişkin film sitesinden koronavirüs kararı: Ücretsiz izleyecekler!
Yetişkin film sitesinden koronavirüs kararı: Ücretsiz izleyecekler!
Hem lezzetli hem sağlıklı kahvaltılık: Granola tarifi
Hem lezzetli hem sağlıklı kahvaltılık: Granola tarifi
Nesrin Cevadzade'den kendisini eleştirenlere manidar poz!
Nesrin Cevadzade'den kendisini eleştirenlere manidar poz!
Tırnağınızın kırılmasının sebebi bu hastalık olabilir!
Tırnağınızın kırılmasının sebebi bu hastalık olabilir!
Kıyır kıyır lezzet: Limon sıkacağında çikolatalı kurabiye
Kıyır kıyır lezzet: Limon sıkacağında çikolatalı kurabiye
Hem doyurucu hem lezzetli: Tavuklu arpa şehriye salatası
Hem doyurucu hem lezzetli: Tavuklu arpa şehriye salatası
Yorumlar