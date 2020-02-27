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Demir eksikliği belirtileri neler tırnakların kırılmasına sebep oluyor!

Demir mineralinin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan demir eksikliği kırılgan tırnaklarla kendini gösteriyor. Demir eksikliği hakkında tüm bilgiler haberimizde...

Demir eksikliği belirtileri neler tırnakların kırılmasına sebep oluyor!
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Demirin eksik olduğu durumlarda anemi oluşuyor ve bu durum demir eksikliği anemisi olarak adlandırılıyor. Ortalama olarak dünyada kadınların yüzde 35'inde, erkeklerin yüzde 20'sinde ve hamilelerin yüzde 50’sinde demir eksikliği anemisi görüldüğü belirtiliyor. Peki demir eksikliği belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Merak ettikleriniz haberimizde...

Demir eksikliği (kansızlık) nedir?

Toplumda kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalması sebebiyle ortaya çıkmaktadır.

Kırmızı kan hücreleri vücutta oksijen taşımalarını sağlayan bir protein olan hemoglobini üretmek için demire ihtiyaç duyar. Vücudunuzda yeterli hemoglobin yoksa, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen alamaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. 

Demir eksikliği belirtileri

– Cilt solgunluğu
– Vücutta güçsüzlük, yorgunluk
– Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak
– Kırılgan saç ve tırnaklar
– Baş ağrısı
– Ellerde ve ayaklarda uyuşma
– Sinirlilik hali
– Kulaklarda uğuldama
– Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar
– Konsantrasyon bozukluğu
– Saçlarda dökülme
– Dilde yanma
– Ağız mukozasında hassasiyet
– Depresyon
– Uyku sorunları
– Normal olmayan üşüme hissi

Çarpıntı, toprak veya buz yeme, yavaşlayan tiroit fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar demir eksikliğinin ileri derece belirtileri arasında yer almaktadır.

Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

Demir eksikliği için kesin tedavi, durumun nedenine ve şiddetine göre değişmektedir. Çoğu durumda doktor tarafından demir hapları reçete edilir.

Demir emilim bozukluğunun sorun olduğu durumlarda, demiri intravenöz (damar yuluyla) olarak vermek mümkündür. Bu, önemli kan kaybı gibi diğer durumlarda da bir seçenektir. En ağır vakalarda kan nakli gerekebilir. İç kanama eksikliğin bir nedeniyse, ameliyat gerekebilir

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