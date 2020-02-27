Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade sosyal medyada kendisini eleştirenlere paylaştığı pozla yanıt verdi!

Son dönemde Yasak Elma dizisi ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmiyle adından söz ettiren Nesrin Cevadzade Instagram'da paylaştığı fotoğraf olay oldu. Yaptığı açıklamalar ve verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen Nesrin Cavadzade, bu sefer kendisini eleştirenlerle dalga geçtiği bir not ve fotoğrafla cevap verdi.

Çorap detayı dikkat çekti

Cevadzade olay paylaşımına şu notu düştü: “Çok zayıfsın, çok şişmansın, çok çirkinsin, çok güzelsin, çok iyi oyuncusun, hiç rol yapamıyorsun, sesin iğrenç, albüm çıkarman lazım.” Cevadzade'nin paylaştığı fotoğrafta İngilizce küfür içeren çorapları ise dikkat çekti.