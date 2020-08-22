4 ay önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım!

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan'la evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki oğlu Pars, 16 Nisan'da lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşadığı evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından oğluna olan özlemini gösterdi.

"Çok özledim melek kokulum"

Oğlu Pars'ın ölümünden sonra zor günler geçiren Ebru Şallı, temmuz ayında eşi Uğur Akkuş, Akkuş'un ilk evliliğinden olan çocukları ve oğlu Beren ile Bodrum tatiline çıktı. Tekne tatillerinden sık sık fotoğraf paylaşan Şallı, dün oğlu Pars'ın yaptığı bileklerinin fotoğrafını yayınladı. Evlat özlemi yaşayan Şallı, paylaşımına "Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum" notunu düştü.

Daha sonra oğlu Pars'la olan bir fotoğrafını yayınlayan Şallı, paylaşımına "Çok özledim melek kokulum" yazdı.