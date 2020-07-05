4 aylık aradan sonra sahnelere dönen Gülben Ergen'in derin yırtmacı olay oldu!

Koronavirüs salgını birçok meslek ve iş kolununun sekteye uğramasına neden oldu. Kültür-sanat etkinlikleri ve konserler de virüsün etkisinden nasibini aldı. Şarkıcı Gülben Ergen de salgın nedeniyle ara verdiği sahnelere 4 ay sonra geri döndü.

Sahnelere dört ay sonra döndü

Ergen, normalleşme süreciyle yarım kalan konserlerine Bodrum'da start verdi. Şarkıcı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra yenilenmiş repertuvarından şarkılarını Bodrum'da kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. Şıklığı ve enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı kıyafeti ile de büyük beğeni topladı. Dört ay sonra sahnelere geri dönen Gülben Ergen, kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Serkan Kaya ile düet

Konserinin bir bölümünde Gülben Ergen, "Yalnızlık" şarkısını okuduğu anda sahneye çıkarak mekandaki misafirlere sürpriz yapan Serkan Kaya, Gülben Ergen ile birlikte şarkıyı bir kez de birlikte seslendirdiler. Gülben Ergen ve Serkan Kaya'yı; izlemeye gelenler arasında Ali Poyrazoğlu, Aslı Hünel, Merve Özbey, Osman Müftüoğlu, Selin Ciğerci, Uğur Bayhan gibi ünlü isimler vardı.

Hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi

Konserinin ardından Ergen, konuklar arasında bulunan Osman Müftüoğlu'na seslenerek, "Siz geldiyseniz buraya açık havada güvenliyiz demektir" demesi tebessüm ettirdi. Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birçok ünlü ismin bulunduğu gecede sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettiren Ergen, hayranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA