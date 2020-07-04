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Havuçlu kabak salatası nasıl yapılır lezzeti şahane!

Havuçlu kabak salatası, pratik hazırlanışı, efsane tadıyla sofralarınızı şenlendirecek bir tarif. Havuçlu kabak salatası tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Havuçlu kabak salatası nasıl yapılır lezzeti şahane!
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Ana yemeğin yanında, ya da salata olarak tüketebileceğiniz havuçlu kabak salatası sağlıklı ve enfes lezzetlerden. Bu öyle bir güzellik ki yapılışı oldukça kolay olmasına rağmen tadı gerçekten efsane. Sadece havuç, kabak, sarımsak ve yoğurtla bu derece mutlu olacağınızı bilseydiniz, şimdiye kadar başka yemek yapmazdım derdiniz. İşte havuçlu kabak salatası tarifi!

Malzemeler:

3 adet havuç
1 adet büyük boykabak
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı yoğurt

Yapılışı:

Havuçları ve kabağı yıkayıp, kabuklarını soyun ve ayrı ayrı rendeleyin. Bir tavaya rendelenmiş havuçları alın, üstlerine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını gezdirin ve tavanın altını açın. Havuçlar suyunu salıp, tekrar çekene dek kavurun. Rendelenmiş kabağı bir tavaya alın, üstüne 1 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin. Ocağın altını açın ve kabaklar, suyunu salıp tekrar çekene dek kavurun. Kavurduğunuz kabak ve havuçları derince bira kaseye alın ve üstlerine sarımsağı rendeleyin. Yoğurdu ve tuzunu da ilave edip güzelce karıştırın. Ilık ya da soğuk olarak servis edin.

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