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Acun Ilıcalı dede oldu! Kızı Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı!

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ilk kızı Banu Ilıcalı'nın bebeği Begüm dünyaya geldi. Haberi hastaneden yaptığı paylaşımla duyuran isim Ilıcalı'nın yeğeni oldu.

Acun Ilıcalı dede oldu! Kızı Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı!
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Dört kızı bulunan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı.

Bebeğine Begüm ismini verdi

Üç yıl önce Efe Ceyhun ile dünya evine giren ve özel hayatını gizli yaşamaya dikkat eden Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebeği olan  Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.

Acun Ilıcalı'nın yeğeni haberi duyurdu

Bu güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye ile duyurdu.

"Bebeksin daha benim için"

Banu Ilıcalı hamilelik sürecini basından uzak tutmaya gayret etti. Doğumuna saatler kala ailesiyle zaman geçiren Ilıcalı'nın büyüyen göbeği ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Yılmaz, Banu Ilıcalı ile fotoğrafını, "Bebeksin daha benim için melek yüzlüm" notuyla paylaştı.

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