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Ozan Güven sevgilisini darp ettiği iddialarına açıklama ben sabrediyorum siz de sabredin!

Ozan Güven sevgilisini darp ettiği iddiası için kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemesini rica etti. "Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin"dedi

Ozan Güven sevgilisini darp ettiği iddialarına açıklama ben sabrediyorum siz de sabredin!
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Oyuncu Ozan Güven, 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz ile bir süredir aşk yaşıyordu. Güven, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla tepkilerin odağı haline geldi. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği Ozan Güven, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Ben sabrediyorum siz de sabredin"

Ozan Güven, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada, "Öncelikle, birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebebiyet veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır. Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin" ifadelerini kullandı.

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