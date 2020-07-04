Tuğba Coşkun kimdir takıntılı sapığı başına bela oldu!

Yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi Tuğba Coşkun'un evini gözetleyerek günlerce takip eden bir kişi, 'Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar, kalbini sökerim' diye mesaj attı.

Evini takip eden sapığa soruşturma

Günaydın'da yer alan habere göre; Coşkun'un şikayeti üzerine kimliği tespit edilen Mehmet İ. hakkında soruşturma başlatıldı. Mehmet İ., ifadesinde Coşkun'un sosyal medyadaki paylaşımlarından evini tespit edip kendisini takip ettiğini itiraf etti.

"Mesajlardan sonra bana ilgi gösterir sandım"

Tuğba Coşkun'un takıntılı hayranı ifadesinde "Mesajlardan sonra bana ilgi gösterir sandım. Tehdit etmem aptallıktı, özür diliyorum" dedi. Mehmet İ. 'tehdit ve kişilerin huzurunu bozma' suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Tuğba Coşkun kimdir?

Tuğba Coşkun, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun olan Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir.

Tuğba Coşkun, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşidir.