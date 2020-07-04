Çıtır kadayıflı üçgen muhallebi nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Bildiğiniz lezzetlerden farklı olarak daha önce denemediğiniz bir tatlı yapmak istiyorsanız kadayıflı üçgen muhallebiyi mutlaka denemelisiniz. Bu tarifle sütlü tatlılara değişik bir hava katacak, sevdiklerinizi mest edeceksiniz. Çıtır kadayıflı muhallebi çay saatlerinde kendinizi şımartmak için de seçebileceğiniz enfes bir tatlı. Peki çıtır kadayıflı üçgen muhallebi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeleri:

350 gram kadayıf

1 litre süt

3 çay bardağı toz şeker

3 çay bardağı un

5 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilin

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker(kadayıfı kavurmak için)

1 paket krem şanti

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Süslemek için:

1 çay bardağı çikolata sosu

1/2 çay bardağı toz antep fıstığı

Yapılışı:

Derin bir tencerede süt, toz şeker, un ve irmiği sürekli olarak karıştırarak koyu kıvam alıncaya dek pişirin. Muhallebi kıvamına gelen karışım kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra vanilin ve tereyağını ekleyip tekrar karıştırın. Tereyağı eridikten sonra ocaktan alın. Bir tavaya kadayıf, tereyağı ve toz şekeri ekleyin. Tereyağı eriyip, şeker eridikten sonra 3-4 dakika kavurup ocaktan alın.

Kadayıfı temiz bir fırın tepsisine yayın. Üzerine hazırladığınız kremayı ekleyin ve spatula yardımıyla yayıp 1 gece buzdolabında bekletin. Islattığınız bir bıçakla muhallebiyi kare parçalar olacak şekilde kesin. Hazırlamış olduğunuz krem şantiyi kare parçalara yayın ve dövülmüş cevizi muhallebilerin orta kısmına serpiştirin. Bir spatula yardımıyla kare muhallebi parçalarını üçgen şeklinde katlayın. Üçgen muhallebileri bir tabağa dizin. Orta kısmına çikolata sosu ve toz antep fıstığını serpiştirip soğuk olarak servis edin.