Televizyon yıldızı Kelly Brook cinsel hayat itirafıyla şoke etti!

Bir radyo programında sunuculuk yapan İngiliz model Kelly Brook yaptığı iddialı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Pandemi döneminde aldığı kilolardan bahseden Brook, cinsel hayatına da değindi.

"Sevgilim kıvrımlı kadınlardan hoşlanıyor"

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Brook, son olarak cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. 40 yaşındaki ünlü isim seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu söyledi. Kendisinden 5 yaş küçük olan sevgilisi Jeremy Parisi'nin kıvrıklı vücut hatları olan kadınlardan hoşlandığını söyleyen Brokk, "Zaten sıcakkanlı İtalyanlar 'kıvrımlı kadın' seviyor" dedi.

Cinsel hayatıyla ilgili itirafta bulundu

Brook, cinsellik itirafıyla da olay oldu. İlerleyen yaşlarda insanın kendine güveni arttığını ve kişinin kendini daha rahat hissettiğini söyleyen sunucu, "Yaşlandıkça istediğini aldığından emin olursun" şeklinde konuştu.

"Sevgilim kilo almamı dert etmiyor"

Daha önce karantina sürecinde kilo aldığını ve bu yüzden bazı kıyafetlerinin dar geldiğini ifade eden Brook, sevgilisi Jeremy Parisi'nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini de söylemişti. Brook, "Sevgilim onunla oturup birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" demişti.