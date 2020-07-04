search menu
search
close

Televizyon yıldızı Kelly Brook cinsel hayat itirafıyla şoke etti!

İngiliz televizyon yıldızı Kelly Brook kendisinden 5 yaş küçük sevgilisi Jeremy Paris'in kıvrımlı kadınlardan hoşlandığı söyleyerek yaptığı itirafla şaşırttı.

Televizyon yıldızı Kelly Brook cinsel hayat itirafıyla şoke etti!
-A A+

Bir radyo programında sunuculuk yapan İngiliz model Kelly Brook yaptığı iddialı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Pandemi döneminde aldığı kilolardan bahseden Brook, cinsel hayatına da değindi.

"Sevgilim kıvrımlı kadınlardan hoşlanıyor"

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Brook, son olarak cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. 40 yaşındaki ünlü isim seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu söyledi. Kendisinden 5 yaş küçük olan sevgilisi Jeremy Parisi'nin kıvrıklı vücut hatları olan kadınlardan hoşlandığını söyleyen Brokk, "Zaten sıcakkanlı İtalyanlar 'kıvrımlı kadın' seviyor" dedi.

Cinsel hayatıyla ilgili itirafta bulundu

Brook, cinsellik itirafıyla da olay oldu. İlerleyen yaşlarda insanın kendine güveni arttığını ve kişinin kendini daha rahat hissettiğini söyleyen sunucu, "Yaşlandıkça istediğini aldığından emin olursun" şeklinde konuştu.

"Sevgilim kilo almamı dert etmiyor"

Daha önce karantina sürecinde kilo aldığını ve bu yüzden bazı kıyafetlerinin dar geldiğini ifade eden Brook, sevgilisi Jeremy Parisi'nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini de söylemişti. Brook, "Sevgilim onunla oturup birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Parmak ısırtan tat: İzmir bomba tatlısı Parmak ısırtan tat: İzmir bomba tatlısı
Tatlı
Nuri Alço kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Nuri Alço kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi
Magazin
En Güncel Galeriler
Kardashian öyle bir mayo giydi ki görenlerin ağzı açıkta kaldı!
Kardashian öyle bir mayo giydi ki görenlerin ağzı açıkta kaldı!
Yeni yaşını mini kırmızı elbisesiyle kutlayan Şeyma'ya beğeni yağıyor!
Yeni yaşını mini kırmızı elbisesiyle kutlayan Şeyma'ya beğeni yağıyor!
Ahmet Hakan'ın sevgilileri listede kimler var kimler!
Ahmet Hakan'ın sevgilileri listede kimler var kimler!
Olaylı aşıklar barıştı! Denizde öpüşen ikili fena yakalandı!
Olaylı aşıklar barıştı! Denizde öpüşen ikili fena yakalandı!
İrem banyosundan paylaştı: Bikini, mayo astığım yere maske astım!
İrem banyosundan paylaştı: Bikini, mayo astığım yere maske astım!
Ünlü oyuncunun verdiği 60 kilo işsiz kalmasına neden oldu!
Ünlü oyuncunun verdiği 60 kilo işsiz kalmasına neden oldu!
Önceki Haberler
Sapığıyla başı dertte: Benim olmazsan kalbini sökerim!
Sapığıyla başı dertte: Benim olmazsan kalbini sökerim!
Tatilde hasta olmamak için 7 altın kurala dikkat!
Tatilde hasta olmamak için 7 altın kurala dikkat!
Sevgilisini darp ettiği söylenen Ozan Güven sessizliğini bozdu!
Sevgilisini darp ettiği söylenen Ozan Güven sessizliğini bozdu!
Sürekli ayrılıp barışıyorsanız dikkat!
Sürekli ayrılıp barışıyorsanız dikkat!
Cinsel taciz yaşadığını söyleyen ünlü oyuncu korkunç anları anlattı!
Cinsel taciz yaşadığını söyleyen ünlü oyuncu korkunç anları anlattı!
Muazzam bir tat: Kahvaltılık sos tarifi
Muazzam bir tat: Kahvaltılık sos tarifi
Birine aşık olduğunu nasıl anlarsın?
Birine aşık olduğunu nasıl anlarsın?
Akdeniz esintisi: Arpa şehriyeli salata
Akdeniz esintisi: Arpa şehriyeli salata
Yorumlar