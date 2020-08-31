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Ali Yörenç kimdir Berrak Tüzünataç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı!

Çağatay Ulusoy ile 8 yıl önce şezlongta samimi bir şekilde görüntülenen Berrak Tüzünataç, bu defa yeni sevgilisi Ali Yörenç ile görüntülenmekten kurtulamadı.

Ali Yörenç kimdir Berrak Tüzünataç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı!
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Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yıllar önce yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile samimi şekilde objektiflere yakalanmıştı. Senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile sarmaş dolaş görüntülenen Tüzünataç'ın Yörenç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yine şezlongta görüntülendi

İlişkisi hakkında uzun süre sessiz kalan Berrak Tüzünataç ile Ali Yörenç Çeşme'de kaldıkları otelin sahilde yakalandı. İkili şezlongta birbirini öperken tatilciler tarafından kayda alındı. Sosyal medyada görüntüleri yayılan Berrak Tüzünataç, Instagram hesabının hikaye kısmından sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

Çağatay Ulusoy ile şezlongta yakalanmıştı

Tüzünataç, 2012'de Çağatay Ulusoy ile Çeşme'de bir sahilde görüntülenmişti. Geceyarısı aynı şezlongta görüntülenen ikiliden Berrak, Ulusoy'a doğru uzanıp yüzünü saçlarıyla örtmeye çalışmıştı.

Ali Yörenç kimdir?

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerde rol aldı. Ali Yörenç uzun süre Survıvor yarışması ile tanıdığımız Fatmagül Fakı ile sevgili olmuş ve ikli nişanlanmıştı. Evlenmeleri beklenen ikli ayrılık kararı aldı. Son olarak ise Berrak Tüzünataç'la görüntülendi.

Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur. 

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