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Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı söylentilerine sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi!

Şarkıcı Hadise, dün yayılan 'Kaan Yıldırım ile ayrıldı' söylentilerine Yıldırım'ın köpeği Benek'in hesabından yayınladığı hikaye ile yanıt verdi.

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı söylentilerine sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi!
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Bir süredir aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldıkları iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Hadise, sevgilisinin köpeğinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koydu.

"Yalan haberleri okudukça ben"

Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düştü. Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile karesini, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." mesajıyla paylaşmıştı.

"Sevgilimi Instagram'da asla takip etmeyeceğim"

Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gün yüzüne çıkmıştı. Hadise'nin, "Aşığım arkadaşlar, birisi var hayatımda' hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı sallamıştı. 

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