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Doktorlar dizisi oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra birarada!

Doktorlar dizisinde başrolleri paylaşan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan buluştu. Eskileri yad eden Özilhan, Atacan birlikte poz verip takipçileriyle paylaştı.

Doktorlar dizisi oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra birarada!
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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Doktorlar'ın Doktor Ela'sı ve Hasan'ı bir araya geldi. Şimdilerde kendi aileleriyle Marmaris ve Göcek'te tatilin keyfini çıkaran ünlü isimler, dün akşam buluştu. 10 yıl sonra bir araya gelen Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, o anları ölümsüzleştirip fotoğraflarını paylaştı. Özilhan daha sonra da Pınar Altuğ ile fotoğrafını da yayınladı.

İkisi de setlere veda etti

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan, iki çocuğunun ardından setlerden uzaklaştı. Pınar Altuğ ile evlenen ve bir kız çocuğu babası olan Yağmur Atacan da setlerden uzak kalıp farklı bir iş sektörüne yöneldi.

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