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Nur Yerlitaş kimdir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı geçirmişti.

Nur Yerlitaş kimdir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!
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'Bu Tarz Benim' moda yarışmasında jürilik yapan modacı Nur Yerlitaş, geçen yıl beyin ameliyatı olmuştu. Nur Yerlitaşın ölüm haberini ünlü şarkıcı Cenk Eren sosyal medya hesabından duyurdu.

"Nur Yerlitaş'ı kaybettik"

Cenk Eren, sosyal medya hesabından Nur Yerlitaş'ın fotoğrafını paylaşarak, "Çok çok üzgünüm çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'i kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Beyin kanseri tedavisi görüyordu

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konulmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Yerlitaş, sağlık durumu için "İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım" demişti.

Nur Yerlitaş kimdir?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955’te İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya’dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

YER ALDIĞI PROGRAMLAR

Bak Kim Dans Ediyor (2007)
Yemekteyiz (2010)
Bugün Ne Giysem (2011)
Bu Tarz Benim (2014)
İşte Benim Stilim (2015-2017)
Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm
“Türkan” – Demet Akalın (2011)
“Karagözlüm” – Serkan Kaya

 

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