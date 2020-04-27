search menu
search
close

Hande Yener evine girmeye çalışan saplantılı hayranından şikayetçi oldu!

Şarkıcı Hande Yener'in 2016'da kendisine taciz mesajları attığı için şikayetçi olduğu sapığı bu kez şarkıcının evine girmeye çalıştı.

Hande Yener evine girmeye çalışan saplantılı hayranından şikayetçi oldu!
-A A+

Ünlü şarkıcı Hande Yener, 2016 yılında evine zorla girmeye çalışan ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden şikayetçi olmuştu. Ünlü popçunun taciz içerikli mesajlar attığı için yargılanıp beraat eden takıntılı hayranıyla başı yine dertte. Saplantılı hayranı 4 yıl sonra Yener'in evine girmeye çalıştı.

İkinci kez şikayetçi oldu

Sabah'ın haberine göre; Savcılık, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. Takıntılı hayran, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak. 

Hande Yener kimdir?

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, 12 Ocak 1973 yılında doğdu. Hande Yener, söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biridir. Liseyi İstanbul’da bitiren Yener, okulun bitmesinin ardından evlendi ve Çağın adında da bir oğlu oldu. 1994 yılında eşinden boşanan Hande Yener’in hayatı, evliyken bir satış mağazasında Hülya Avşar’la tanışmasıyla birlikte bir anda değişti.

Hülya Avşar’ın aracılığı ile Sezen Aksu ile tanışan ve Minik Serçe’nin vokalistliğini yapan Yener “Deli Kızın Türküsü” adlı albümünde Aksu’yla birlikte vokal yaptı ve bu serüven yaklaşık 40 konser kadar sürdü. 2000 yılında ilk albümü ‘Senden İbaret’ ile Türkiye’de Disko Pop akımını başlattı ve çok büyük bir başarı yakaladı. Ardından 2002 yılında ‘Sen Yoluna Ben Yoluma’ albümü ile Türk Pop Müzik’inde kalıcı olduğunu kanıtladı.

Hande Yener 2006 yılında aldığı radikal bir kararla Apayrı isimli albümde elektronik müziğe geçiş yaptı. Ardından ‘Hande Maxi’ adlı Maxi Single’ı çıkardı. Hande Yener 2006 yılından itibaren giriştiği elektronik müzikte olduğu kadar Türkçe popta da başarılı bir kariyer geçiriyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sütlü tatlıların esmeri: Kazandibi tarifi Sütlü tatlıların esmeri: Kazandibi tarifi
Tatlı
Ziyafet sofraları için: Macar kebap tarifi Ziyafet sofraları için: Macar kebap tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali şaşırtıyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali şaşırtıyor!
Yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı'dan Canan Karatay bombası
Yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı'dan Canan Karatay bombası
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Ünlü modeli karantina bile durduramadı! Bikinili pozlarıyla mest etti!
Ünlü modeli karantina bile durduramadı! Bikinili pozlarıyla mest etti!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Önceki Haberler
Dipleri gelen sarı saçlarınızla başa çıkma yöntemleri!
Dipleri gelen sarı saçlarınızla başa çıkma yöntemleri!
Damla Ersubaşı-Mustafa Can Keser evliliğinde kriz!
Damla Ersubaşı-Mustafa Can Keser evliliğinde kriz!
İki kaşık yemek bile yetiyor! Vücuttaki zehri atıyor!
İki kaşık yemek bile yetiyor! Vücuttaki zehri atıyor!
Koronavirüsü yenen Tom Hanks'ten alkışlanacak hareket!
Koronavirüsü yenen Tom Hanks'ten alkışlanacak hareket!
Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor!
Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor!
Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor! Alacağı ücret dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor! Alacağı ücret dudak uçuklattı!
Öyle bir faydası ortaya çıktı ki!
Öyle bir faydası ortaya çıktı ki!
Demet Serdar'a ateş püskürdü: Dua et Ramazan!
Demet Serdar'a ateş püskürdü: Dua et Ramazan!
Yorumlar