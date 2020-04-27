Hande Yener evine girmeye çalışan saplantılı hayranından şikayetçi oldu!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, 2016 yılında evine zorla girmeye çalışan ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden şikayetçi olmuştu. Ünlü popçunun taciz içerikli mesajlar attığı için yargılanıp beraat eden takıntılı hayranıyla başı yine dertte. Saplantılı hayranı 4 yıl sonra Yener'in evine girmeye çalıştı.

İkinci kez şikayetçi oldu

Sabah'ın haberine göre; Savcılık, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. Takıntılı hayran, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.

Hande Yener kimdir?

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, 12 Ocak 1973 yılında doğdu. Hande Yener, söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biridir. Liseyi İstanbul’da bitiren Yener, okulun bitmesinin ardından evlendi ve Çağın adında da bir oğlu oldu. 1994 yılında eşinden boşanan Hande Yener’in hayatı, evliyken bir satış mağazasında Hülya Avşar’la tanışmasıyla birlikte bir anda değişti.

Hülya Avşar’ın aracılığı ile Sezen Aksu ile tanışan ve Minik Serçe’nin vokalistliğini yapan Yener “Deli Kızın Türküsü” adlı albümünde Aksu’yla birlikte vokal yaptı ve bu serüven yaklaşık 40 konser kadar sürdü. 2000 yılında ilk albümü ‘Senden İbaret’ ile Türkiye’de Disko Pop akımını başlattı ve çok büyük bir başarı yakaladı. Ardından 2002 yılında ‘Sen Yoluna Ben Yoluma’ albümü ile Türk Pop Müzik’inde kalıcı olduğunu kanıtladı.

Hande Yener 2006 yılında aldığı radikal bir kararla Apayrı isimli albümde elektronik müziğe geçiş yaptı. Ardından ‘Hande Maxi’ adlı Maxi Single’ı çıkardı. Hande Yener 2006 yılından itibaren giriştiği elektronik müzikte olduğu kadar Türkçe popta da başarılı bir kariyer geçiriyor.