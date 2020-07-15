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Peynirli biber böreği nasıl yapılır üstelik çok pratik!

Peynirli biber böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yufkasız, oldukça pratik peynirli biber böreği tadıyla mest ediyor. İşte enfes peynirli biber böreği!

Peynirli biber böreği nasıl yapılır üstelik çok pratik!
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Kapya biberlerden, yufka kullanmadan börek yapmaya ne dersiniz? Yapılışı düşündüğünüzden de kolay, dışı çıtır pane harcıyla kaplanmış içinde nefis peyniriyle damak çatlatan bir lezzet. Canınız çıtır çıtır bir börek çektiğinde hemencecik hazırlayabileceğiniz görüntüsüyle de mutlu eden bu tarifi denemenizi öneriyoruz. Peki peynirli biber böreği nasıl yapılır? Gelin birlikte göz atalım!

Malzemeler:

8 adet kapya biber
500 gram lor peyniri
2 adet yumurta
1/4 adet dereotu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/4 demet maydanoz

Panelemek için:

2 su bardağı un
2 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta

Hazırlanışı:

Biberleri fırında ya da ocakta közleyin. Ardından kabuklarını soyun ve fazla suyunu akıtmak için süzgeçte bekletin. Lor peynirinin içerisine yumurta, dereotu, maydanoz, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Biberlerin ortasına kenarları boş kalıcak şekilde peynir harcından koyup köşelerini bastırarak kapatın. Doldurulmuş biberleri önce una sonra yumurtaya sonra da galeta ununa batırdıktan sonra ikinci defa yumurtaya ve galeta ununa batırın. Orta ısıdakı sıcak yağda biberleri kızartın. Limonlu ya da sirkeli bir salata ile servis edebilirsiniz, afiyet olsun

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