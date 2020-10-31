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99 depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygulandıran paylaşım!

1999'da yaşanan Gölcük depreminde enkaz altından çıkarılan oyuncu Gizem Güven, İzmir depremiyle geçmişe geri döndü. Anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.

99 depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygulandıran paylaşım!
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Geçtiğimiz ay futbolcu Caner Turp ile evlenen Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven, sosyal medya hesabından 1999 yılında Gökcük'te meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde yaşadığı korkuyu anlattı.

"99 depreminde enkaz içinden çıkmış bir insanım"

17 Ağustos 1999 yılında Gölcük merkezli meydana gelen depremde resmi kayıtla göre 17 bin 480 kişi insanımız yaşamını yitirdi. Bu depreme misafirliğe gittiği Gökcük'te yakalanan Güven, göçük altından çıkarıldıktan sonra çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak "99 depreminde enkaz içinden çıkmış bir insan olarak en hassas olduğum konu... 5 yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkesi çok geçmiş olsun. 2021 lütfen güzel gel" dedi.

"Depremde bir damla su arıyorduk"

Yıllar önce yaşanan deprem anını anlatan Gizem Güven, sözlerine şöyle devam etti: "Gölcükte yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne misafirliğe gitmiştik o yüzden orada bulunuyorduk. Ne zaman ne olacak nerede yaşanacak belirsiz... Deprem çantası gibi durumları ihmal etmemek lazım çünkü o gece sonunda bir damla su arıyorduk hepimiz. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var her koşulda."

 

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