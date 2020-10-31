Şarkıcı Aynur Aydın, Sergio Ramos'u reddetmiş! Aynı otelde yaşadıklarını anlattı

Sinan Akçıl, UçanKuş TV’de yayınlanan 'Piyanist' programında ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Sinan Akçıl'ın bu haftaki konuğu ise paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem yaratan Aynur Aydın’dı.

UçanKuş TV’de Cumartesi saat 23.30’da yayınlanacak olan “Piyanist” programında Aynur Aydın, dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos’la aralarında geçen olayı anlattı.

"Ramos'un arkadaşı ‘Ramos seninle tanışmak istiyor’ dedi"

Aynur Aydın İsveç’te yaşadığı dönemlerde bir otelde kalırken Sergio Ramos’la yaşadığı hikayeyi şu sözlerle dile getirdi: “Sergio Ramos’la aynı otelde kalıyorduk, arkadaşı geldi yanıma ve ‘Ramos seninle tanışmak istiyor’ dedi. Ben de reddettim. Ben o dönem Sergio Ramos’u tanımıyordum.”