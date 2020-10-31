Ünlü oyuncu Berk Atan'ın ailesi de depreme yakalandı!

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşandı. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, geceyi çadırlarda geçirdi. İzmirli oyuncu Berk Atan, Twitter hesabından İzmir'de yaşayan anne ve babasının yaşadıklarını paylaştı.

"Allahım can kaybı yaşatmasın"

Atan; "Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok..."

Ünlü isimler üzüntülerini paylaştı

İzmir'i sarsan depremle ilgili ünlü isimler de yaşadıkları korku ve üzüntüyü sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. İzmirli olduğu bilinen şarkıcı Bengü, İzmirlilere geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Celil Nalçakan

"Allah'ım ne büyük bir çaresizlik bu... Kardeşim, akrabalarım, sevdiklerim var orada... Aklımı oynatacağım."

Çağan Irmak

"Geçmiş olsun İzmir'im, Seferihisar'ım. Arayanlar soranlar ben ve ailem iyiyiz. İzmir için zorunlu olmadıkça şebekeleri meşgul etmeden internet üzerinden haberleşilmesi öneriliyor. Lütfen bu konuda hassas olalım. Soğukkanlılıkla telaşa kapılmadan birbirimize yardım edelim."