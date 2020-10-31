Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı hınca hınç doldu. İki bine yakın kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise unutuldu. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Yoğun kalabalıkta dans ettiler

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans edip eğlendiler.