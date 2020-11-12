Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı

İzmir'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü, yıkıldı. TikTok kullanıcısı Ceylin Akçalı ise yıkılan binalarda enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladığı bir video paylaştı. 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in de yaşadıklarıyla ilgili video çeken Akçalı'nın paylaştığı görüntü, kısa sürede tepki çekti.

DEPREMZEDELERİN HALİNİ CANLANDIRDI

Ceylin Akçalı isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde, bir depremzedenin ağır bir eşyanın altında olduğu ve gözyaşlarıyla kurtarılmayı beklediği, kurtarıldıktan sonra da kaybettiği ailesi ve evi için ağladığı anları canlandırdığı görülüyor.

"O FARKINDALIK SAYESİNDE İZMİR'E YARDIM GİTTİ"

Enkaz altındaki depremzedelerin yaşadıklarını kurguladığı bir videoyu sosyal medyada paylaşan Ceylin Akçalı, gelen tepkilere şöyle cevap verdi: "Twitter'da kim olduğunu bilmediğim biri, videomu, kendince dalga geçmek olarak algılayarak hakkımda linç başlatıyor.Bir sürü insan gelmiş nefret söylemi yazıyor. O farkındalık videosu sayesinde daha fazla yardım gittiğinden haberiniz bile yok tabi... Çünkü insanların çoğu kötü algılamadı bile üstüne daha fazla yarım yaptı. Bir sürü iyi mesaj aldım. Arkasındaki şarkı değişince mi linçlemeyecektiniz? Videoda güldüğüm tek bir an yok hepimizin başına gelebilir mesajı var. Tabi anlayana... Beni linçleten ve linçleyen kişiler hakkında siber zorbalık şikayetinde bulunacağım. Yanınıza kalmayacak" yazarak kendini savundu."

"FENOMENLER VİDEOYU KÜFREDEREK PAYLAŞMIŞ"

"Tüm Twitter fenomenleri tek tek paylaşmış, bazıları da küfrederek. Fenomen olarak insanlara önce siber zorbalığı yapmamaları gerektiğini gösterin. Bir insanın videosunu paylaşıp, küfretmek, yanlış anlayıp bunu her yere yayıp hakaretler savurmamak gerektiğini gösterin. Bir paylaşımınızın bile insanların hayatına ne derece etki edeceğinin farkında bile değilsiniz." Ceylin Akçalı, gele tepkilerin ardından Instagram'dan videosunu silip profil fotoğrafını da kaldırdı.



