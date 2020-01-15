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Kekiğin faydaları neler boğaz ağrılarını geçiriyor!

Ilıman iklimlerde yetişen bir bitki olan kekik vücuda pek çok fayda sağlıyor. Kekik yağ olarak tüketildiğinde boğaz ağrısını geçiriyor. İşte kekiğin faydaları!

Kekiğin faydaları neler boğaz ağrılarını geçiriyor!
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Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan kekik yemeklere verdiği tadın yanında oldukça şifalı bir bitki. Kekik içerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalığın önlenmesine yardımcı oluyor. Kekik yağ olarak tüketildiğinde boğaz ağrısını anında geçiriyor. İşte kekiğin bilmediğiniz faydaları!

Anemiyi önler

Kekik çok iyi bir demir kaynağıdır. Demir, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Demir eksikliği anemiye neden olabileceğinden, günlük diyetinizde kekik içeren anemi önlenmesine yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısını giderir

Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Karvakrol içeriği, boğaz ağrısı için en önemli esansiyel yağlardan biri olmasının başlıca nedenidir.

Kas kramplarını tedavi eder

Kekik, menstrüel krampların ve vücuttaki diğer spazm formlarının tedavisinde çok etkili olan mükemmel anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kekik çayı kadınlarda PMS tedavisinde sıklıkla önerilmektedir.

Anti-bakteriyel özelliklere sahiptir

Kekik, anti-bakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle, genellikle, E.coli gibi bakteriler ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşmak için kullanılır. Çalışmalar kekik esansiyel yağının, farklı bakteri türlerine karşı antibiyotik dirençli suşlara karşı savaşma gücüne sahip olduğunu bulmuştur. Vücudun içinde ve dışında bakterileri öldürebilir. Ayrıca kekik çayı da cildi ve diğer yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılır.

Kalp sağlığına faydalı

Kekiğin anti-inflamatuar ve anti-oksidan özelliklerinin kombinasyonu, kardiyovasküler hastalıkların ana nedeni olan kronik inflamasyonun önlenmesine yardımcı olur. Özellikle kekik yağı, kalp sağlığını geliştiren anti-spazmodik özellikleriyle bilinir. Kalp kapakçıklarının düzgün çalışmasını sağlar. Damarları ve atardamarları rahatlatır, kan basıncını düşürür ve kalbi güçlendirir.

Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur

Kekik yaprakları, kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol etmede yardımcı olan hücre ve vücut sıvılarının önemli bir bileşeni olan potasyum açısından zengindir. Kekik ekstrelerinin hipertansiyonu içeren durumlarda kan basıncını düşürdüğü de bilinmektedir.

 

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