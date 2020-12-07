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Kaybedilen dişler nasıl tamamlanmalı kestirilmeli mi implant mı? Uzmanlar açıklıyor!

Kaybedilen dişler nasıl tamamlanmalı? Kesitrmeli mi yoksa implantmı yaptırılmalı? Uzmanlar açıklıyor!

Kaybedilen dişler nasıl tamamlanmalı kestirilmeli mi implant mı? Uzmanlar açıklıyor!
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Kaybedilen dişler nasıl tamamlanmalı? İmplant mı yoksa diş kestirmek mi daha doğru? Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya anlatıyor."
Dişlerimi kestirmek istemiyorum!

Hastalardan en çok duyulan cümlelerin başında "dişlerimi kestirmek istemiyorum" geliyor. Diş eksikliğinin köprü prensibi ile tedavisinin yapılması biyomekanik kurallara uygun protezlerden geçiyor

Nedir bu biyomekanik?

Biyo kelimesi insanı yani canlıyı ifade eder. Mekanik ise devinimi ifade edecektir. Biz diş hekimleri hastaların ağzında inşaat mühendisi tavrımızı ilgili bölgeye biyolojik köprüler yaparak gösteririz. Ağız içerisinde kurulan bu diş üstü veya implant üstü köprüler aynı inşaat mühendisliğinde kullanıldığı gibi moment, denge, çekme gibi mekanik ve dinamik kurallar gözetilerek yapılır.Diş hekimleri insan vücudunun biyolojik sınırlarını aşmayan ve mekanik kurallara uygun restorasyonlar yaptıkları için sanılanın aksine dişleri kestirmek zararlı bir uygulama değildir. Diş eksikliğinin en güncel tedavi yöntemi implant üstü protezler olmakla beraber, dişlerimiz restore edilerek yani kesilerek yapılan köprüler implant uygulamasının deva olmadığı durumlarda halen yaygın olarak kullanılır.

 Hasta ne yapmalı?

Hastalar hekimlerine güvenmelidir. Her insan kedine özgü olduğu gibi her ağız ve çene de farklılık gösterir. Bu bağlamda hastaya en uygun tedaviyi seçmek hekimin görevidir.

KAYNAK: MAHMURE 

 

 

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