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Çıkan 'ölüm' haberlerine sinirlenen Ümit Erdim ateş püskürdü!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Sözcü'de çıkan 'Ümit Erdim Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti' haberine ateş püskürdü.

Çıkan 'ölüm' haberlerine sinirlenen Ümit Erdim ateş püskürdü!
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Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Sözcü'de çıkan 'Ümit Erdim Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti' haberine ateş püskürdü.  Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" ifadelerini kullanarak sert çıktı. 

PAYLAŞIM DÜZELTİLDİ, ANCAK TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktoru Ümit Erdem, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. 30 yıldır İBB'de görev yapan Erdem'in ölüm haberi, Sözcü gazetesinde yer alırken, gazetenin internet sitesinde hayatını kaybeden kişinin oyuncu Ümit Erdim, olduğu yazdı. Okuyucuları şoke eden hatadan sonra Sözcü paylaşımını düzeltti ancak tepki çekti.

 "TIKLARLAR BOL BOL İNŞALLAH"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" dedi.

 

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