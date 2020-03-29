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Sufle nasıl yapılır tatlı kriziniz son bulacak!

Az malzemeyle muhteşem lezzette ve 15 dakikada hazırlayacağınız sufle tarifi paylaştık. İşte benzersiz sufle tarifi için gereken malzemeler ve yapılışı!

Sufle nasıl yapılır tatlı kriziniz son bulacak!
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Canınız tatlı çektiyse enfes bir sufle kadar sizi mutlu edecek bir tarif yoktur. Üstelik bu sufle tarifini yapmak sadece 15 dakika sürüyor. Az malzemeyle muhteşem bir iş çıkaracağınız benzersiz sufle tarifini mutlaka deneyin! Sizi daha fazla bekletmeden sufle tarifini paylaşıyoruz. İşte tatlı krizine son verecek enfes sufle tarifi!

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı kakao
1 tutam tuz

Yapılışı:

Öncelikle sufle kaplarımızın içini küçük bir parça tereyağını elimize alarak yağlıyoruz. Sonra fırça ile kabın yanlarından yukarı doğru çizgiler çiziyoruz. Son olarak kapların içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar un koyup çevirerek yayılmalarını sağlıyoruz ve fazlasının kabı ters çevirerek dökülmesini sağlıyoruz. (Dilerseniz bu aşamada biraz da kakao serpebilirsiniz.) Fırınımızı 200 derecede önceden ısıtmaya başlıyoruz.

Çikolatamızı ve tereyağımızı benmari usulü eritiyoruz ve kenarda soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada yumurtalarımızı ve tuzumuzu çırpıp sonrasında unumuzu ve kakao tozumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Erimiş çikolata ve yağımızı yumurtalı karışıma ekleyip homojen olana kadar çırpıyoruz. Hazır olan hamurumuzu 3 sufle kabına yarım parmak boş kalacak gibi paylaştırıyoruz ve 200 derecede 10 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkar çıkmaz servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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