Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin koronavirüse bela okudu!

Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Bahar Şahin'in Instagram paylaşımı olay oldu. Koronavirüs yüzünden evde olmaktan bunalan Şahin, fotoğrafını 'Allah belanı versin korona' notuyla paylaştı.

Allah belanı versin korona!

Güzel oyuncu Bahar Şahin, tüm dünyada hızla yayılan ve binlerce can alan koronavirüse bela okudu. Şahin bir fotoğrafını paylaşarak eve kapanmamıza neden olan koronavirüse "Allah belanı versin korona" diyerek veryansında bulundu.

Dekolteli paylaşımı dikkat çekmişti

Genç oyuncu Bahar Şahin'in birkaç gün önce yaz tatilini çok özlediğini söyleyerek paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafı oldukça dikkat çekmişti. Bahar Şahin'in cesur paylaşımı hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.