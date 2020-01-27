search menu
search
close

Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu

Twitter'dan sosyal medya kullanıcılarının "Yardım kampanyası başlat" çağrısına kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı, yardım kampanyası yapacaklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu
-A A+

Eazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor.  Twitter'dan sosyal medya kullanıcılarının "Yardım kampanyası başlat" çağrısına kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı'da kampanyaya katılanlardan biri oldu. Ilıcalı, yardım kampanyası yapacaklarını duyurdu. 

Sosyal medyada başlatılan çağrıya kulak verdi 

Depremin yaralarını sarmak için ülkecek maddi ve manevi her türlü yardıma koşanların başında Acun Ilıcalı da geliyor. Ilıcalı deprem sonrası yayınladığı geçmiş olsun mesajına takipçilerinden gelen "Yardım kampanyası başlat" çağrısına kulak verdi.

Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu

''Elimizden gelen desteği yapalım''

Ünlü isim sahibi olduğu TV8 kanalında yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: Yarın akşam depremzede vatandaşlarımız yararına TV8'de saat 20.00'de bir yardım kampanyası yapacağız. Hepimizin kalbi onlar için atıyor. Hep beraber kenetlenip elimizden gelen desteği verelim.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Megastar'dan AFAD'A rekor bağış! Megastar'dan AFAD'A rekor bağış!
Magazin
Sıla'nın bu paylaşımına tepki yağdı: Deprem oldu haberin var mı? Sıla'nın bu paylaşımına tepki yağdı: Deprem oldu haberin var mı?
Magazin
En Güncel Galeriler
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan aşkı bakın nasıl başlamış!
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan aşkı bakın nasıl başlamış!
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü oyuncudan skandal itiraf: Bana tecavüz etmeden önce...
Ünlü oyuncudan skandal itiraf: Bana tecavüz etmeden önce...
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Önceki Haberler
Sıvı sabununuzu evde yapmaya ne dersiniz?
Sıvı sabununuzu evde yapmaya ne dersiniz?
Evde kolay muffin tarifi!
Evde kolay muffin tarifi!
Lezzetine doyulmaz: Yağ mantısı
Lezzetine doyulmaz: Yağ mantısı
Bu dekorasyon hataları evinizi ucuz gösteriyor!
Bu dekorasyon hataları evinizi ucuz gösteriyor!
Mali ünlü ismi hastaneden kovmuş!
Mali ünlü ismi hastaneden kovmuş!
Pancar suyu içerek saç dökülmesini durdurun!
Pancar suyu içerek saç dökülmesini durdurun!
Twitter'dan mesaj yağdı! Binlerce kişi Acun'a çağrı yaptı!
Twitter'dan mesaj yağdı! Binlerce kişi Acun'a çağrı yaptı!
Göz çevresinde yeni nesil estetik!
Göz çevresinde yeni nesil estetik!
Yorumlar