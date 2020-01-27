Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu

Eazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Twitter'dan sosyal medya kullanıcılarının "Yardım kampanyası başlat" çağrısına kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı'da kampanyaya katılanlardan biri oldu. Ilıcalı, yardım kampanyası yapacaklarını duyurdu.

Sosyal medyada başlatılan çağrıya kulak verdi

Depremin yaralarını sarmak için ülkecek maddi ve manevi her türlü yardıma koşanların başında Acun Ilıcalı da geliyor. Ilıcalı deprem sonrası yayınladığı geçmiş olsun mesajına takipçilerinden gelen "Yardım kampanyası başlat" çağrısına kulak verdi.

''Elimizden gelen desteği yapalım''

Ünlü isim sahibi olduğu TV8 kanalında yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: Yarın akşam depremzede vatandaşlarımız yararına TV8'de saat 20.00'de bir yardım kampanyası yapacağız. Hepimizin kalbi onlar için atıyor. Hep beraber kenetlenip elimizden gelen desteği verelim.