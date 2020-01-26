Evde muffin nasıl yapılır görseli ve tadı şahane!

Evde muffin nasıl yapılır? Dışarıda mekanlarda görünümü ve lezzetiyle vazgeçilmez kek tariflerinden olan muffin yapmanın tarifini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik. Sizde evde muffin tarifini denemek istiyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz püf noktalara göz atabilirsiniz. İşte evde muffin yapmanın kolay yolları.

Malzemeler; 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı yoğurt, 10 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtalar ve toz şekeri, krema haline gelene kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Ayçiçek yağı, yoğurt ve vanilyayı ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün. Elenmiş un ve kabartma tozunu muffin karışımına ilave edin. Tüm malzemeyi tahta bir kaşık yardımıyla hızlıca karıştırın. Silikon muffin kalıplarını kabarma payı bırakacak şekilde iki yemek kaşığı kadar harç ile doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, üzerleri renk alana kadar pişirin. Pişen muffinleri, 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra kalıplarından çıkartın. Arzu ettiğiniz taze meyveleri dahil ederek muffinlerinizi daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.