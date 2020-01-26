Yağ mantısı nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Sofralarınızda değişik bir lezzet mi arıyorsunuz? Yağ mantısı tam da sizlere göre! Hem pratik hem de oldukça lezzetli olan bu enfes tadı yoksa siz hala denemediniz mi? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yağ mantısı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

Hamuru İçin:

3 su bardağı un,1 paket instant maya,2 yemek kaşığı yoğurt,1 tatlı kaşığı tuz,1/2 su bardağı ılık süt,1 adet yumurta

İç Harcı İçin:

200 gramkıyma,1 adetsoğan,1 tatlı kaşığıtuz,1 çay kaşığıkarabiber,1 çay kaşığıkimyon,1 çay kaşığıpul biber

Kızartmak İçin:

3 su bardağı kızartma yağı

Sosu İçin:

1 kase yoğurt,2 diş sarımsak,1 tatlı kaşığı tereyağı,2 yemek kaşığı domates püresi

HAZIRLANIŞI:

İç Harcın Hazırlanışı:

Soğanı rondodan geçirin.Kıyma, soğan ve baharatları bir kasede yoğurun ve iç harcınızın üzerine streç film kapatarak buzdolabında dinlendirin.

Hamurun Hazırlanışı:

2,5 su bardağı unu bir kaba eleyin.Ilık süt, ınstant maya, yoğurt, tuz ve yumurtayı unla karıştırın.Hamurun durumuna göre ölçülü unun kalan kısmını da ekleyin ve ele yapışmaya pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurun.Hamuru yaklaşık 35-40 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırın.Mayalanan hamuru oklava yardımıyla inceltin.Hamuru büyük kare parçalara bölün ve hazırladığınız iç harcı ortalarına doğru yerleştirin.Bohça şeklinde kapatarak kızgın yağda kızartın.Fazla yağı süzmesi için önce kağıt havlu üzerinde dinlendirerek emdirin.

Sosu için; tereyağını eritin ve domates püresini kızgın yağa dökün.

Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın ve üzerine domates sosu dökün. Kızarttığınız yağ mantılarını sosa batırarak afiyetle tüketin. :)