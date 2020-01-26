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Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı Onur Akay açıkladı

Bir süredir hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini yazdığı iddia edilmişti. Onur Akay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı Onur Akay açıkladı
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Magazin camiasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile ‘Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Akay, Mali'nin sağlık durumu hakkında hem bilgi verdi hem de Erbil'in hastaneden bir ünlü ismi kovduğu iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

''Vasiyet haberleri asılsızdır''

Basın mensuplarının “Mehmet Ali Erbil'in hastane odasında vasiyetini hazırlattığı iddiaları doğru mu” sorusu üzerine Onur Akay, “Vasiyet haberleri ile ilgili iddialar asılsızdır. Mehmet Ali Erbil, tedavi gördüğü hastanede vasiyetini hazırlatmamış” ifadelerini kullandı. Hastane masrafları ile ilgili de konuşan Akay, “Hastane masraflarında sorunlar yaşamış ama devletin verdiği imkanlar doğrultusunda aylık 150.000 TL civarı ilaçlarının karşılandığını da öğrendim” dedi.

''Sağlık durumu çok iyi''

Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi de veren Akay, “Mehmet Ali Erbil taburcu olmuştu ama hemen hemen her hafta bu hastaneye geliyordu ve her zaman doktor gözetimi altındaydı. Hayranlarına müjde verebiliriz sağlık durumu çok iyi. Kaçış sendromu rahatsızlığını bu sefer ağır bir şekilde geçirdiği için, önlem amaçlı yoğun bakıma alınmış. Aslında sağlık durumu yoğun bakımda yatarken de kötü değilmiş. Şu an normal odada ve iyi durumda” ifadelerini kullandı.

''O ismi biliyorum ama açıklamak doğru olmaz''

Onur Akay'ın Mehmet Ali Erbil'le ilgili basın mensuplarına açıkladığı bir iddia ise herkesi şaşırttı. “Erbil'in hastaneden bir ünlü ismi kovduğu iddiaları var. O ünlünün kim olduğunu biliyor musunuz?” sorusu üzerine Akay, “Bu iddia doğru. Hastaneden bir ünlü ismi kovmuş. O ismi biliyorum ama açıklamak doğru olmaz” dedi.

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