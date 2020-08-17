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Acun Ilıcalı dostlarıyla ayak tenisi oynadı Demet Akbağ yorumladı!

Acun Ilıcalı, dün akşam yakın dostlarıyla ayak tenisi oynadı. Oğlu Ali Çika'nın da olduğu karşılaşmayı izleyen Demet Akbağ ise mücadeleyi yorumladı.

Acun Ilıcalı dostlarıyla ayak tenisi oynadı Demet Akbağ yorumladı!
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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'da da oynadığı ayak tenisini bu kez dostlarıyla düzenledi. Ilıcalı, dün akşam İbrahim Büyükak, Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka ve Mustafa Aksakallı ile maç yaptı. Ilıcalı, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

"Öğrencilerim başarılı olamadılar"

Karşı takımda oynayan Ali Çıka'nın annesi oyuncu Demet Akbağ'ın da izlediği maç sonrasında galibiyetini kutlayan Acun, ünlü oyuncunun maça dair yorumlarını videoya aldı. Demet Akbağ oğlunun bulunduğu takımın yenilmesiyle ilgili, "Ayak tenisi kariyerinde oğlumu öğrencilerime emanet ettim ama öğrencilerim maalesef genç bir takım olmalarına rağmen başarılı olamadılar" yorumunda bulundu.

Acun'u tutan Barış Murat Yağcı pilav kazandı

Ayak tenisi mücadelesini izlemeye gelenler arasında Acun Ilıcalı ile yeni bir proje yapacağı konuşulan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da vardı. Barış Murat Yağcı Acun'u tuttuğunu ve pilav kazandıklarını ifade etti.

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