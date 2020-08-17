Serdar Ortaç, barıştığı sevgilisi Seçil Gür'e övgüler yağdırdı!

Chloe Laughnan'la 5 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan ve ilişkileri bir küs bir barışık süren Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Sevgilisiyle bir mekandan çıkan Ortaç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Benim en büyük destekçim oldu"

Ortaç, mekandan kol kola çıktığı sevgilisi için "Benim en büyük destekçim oldu, her zaman yanımdaydı. Ben hatalar yaptım ama şimdi her şey çok güzel. Birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet