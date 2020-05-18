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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a müjdeyi verdi teselli için Mess'e benzeyen köpek alındı!

Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında, Ersin Korkut'a daha fazla üzülmemesi için Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığı haberini vererek müjdeyi verdi.

Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a müjdeyi verdi teselli için Mess'e benzeyen köpek alındı!
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Acun Ilıcalı, salı günü Survivor'dan elenen Ersin Korkut'a köpeğinin ölüm haberini verememişti. Ilıcalı, Ersin Korkut'a köpeğinin öldüğü haberi verildikten sonra daha fazla üzülmemesi için kendisine Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı. Ünlü televizyoncu Acun ''Ersin'e arkadaşları Mess'e benzeyen bir köpek almış" diyerek müjdeli haberi verdi. 

Köpeği canlı yayına çıkarmış 

Dominik'ten yayına katılan Acun ılıcalı ilk olarak orada bulunan ve Ersin Korkut'un hayatını kaybeden köpeğine çok benzeyen bir köpeği yayına çıkardı.

Arkadaşlarından büyük sürpriz

Ilıcalı, Ersin Korkut'un arkadaşlarının ünlü oyuncuya, ölen köpeğine benzer bir köpek aldıklarının müjdesini verdi. Ilıcalı köpeğin 6 aylık olduğunu söyledi. Ilıcalı açıklamasında "Ersin'e göstermedik ilk başta şok olmasın diye. Önden anlattık ona sonra tepki göstermedi. Ama Ersin'e arkadaşları Mess'e benzeyen bir köpek almış" dedi.

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