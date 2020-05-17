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Limonlu kek nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!

Puf puf kabaran, mis gibi kokusuyla mest eden bir limonlu keke ne dersiniz? Püf noktalarıyla nefis limonlu kek tarifi içeriğimizde!

Limonlu kek nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!
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Çayın yanına iyi gidecek bir kek tarifiyle daha karşınızdayız. Yapılışı çok basit, mis gibi kokusuyla gönülleri fetheden bu tarife doyamayacaksınız. Yiyen herkesin bu muhteşem lezzet buluşmasına hayran kalacağından eminiz. Bu tarifin içerisine dilerseniz kuru yemiş de koyabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden limonlu kek tarifimizi paylaşıyoruz...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı (tepeleme)nişasta
1 su bardağı vanilyalı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1,5 su bardağı un
1 adet limon

Yapılışı:

Yumurta ve şekeri beyazlaşıncaya kadar çırpın. Ardından sıvı malzemeleri ekleyin. Limon kabuğu rendesi, limonun suyu ve son olarak elenmiş kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek harcı tekrar çırpın. Kalıba kek harcını dökün.  Önceden ısınan 160 derece fırında yaklaşık 40 dakika alt ve üst şekilde pişirin. Kürdan testi ile kekin içerisinin piştiğini kontrol edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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