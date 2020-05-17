Hazal Filiz Küçükköse kimdir teras pozlarına beğeni yağdı!

32 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, koronavirüsten korunmak amacıyla kendini evinde karantinaya aldı. Vaktini evde geçiren genç oyuncu evinin terasında çekilmiş pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Teras pozları 200 bin beğeni aldı

Teras pozlarını "Benim ruhum, benim habitatım" notuyla sosyal medya hesabından yayınlayan Küçükköse'ye hayranlarının ilgisi büyük oldu. Güzel oyuncunun takipçilerinden bu pozlara kısa sürede 200 bin beğeni geldi. Küçükköse, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanana Zemheri'de rol almıştı.

İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin evinin terasında çekildiği pozlar...

Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Hazal Filiz Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezundur. Özel oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Hazal Filiz Küçükköse; Beni Affet, Kara Sevda, Günahkar, Rüya, Kalbim Seni Seçti ve Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisinde Berrak karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.