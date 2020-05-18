Bülent Ersoy kaç yaşında 80'li yıllarda örgü örerken çekildiği fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Türk Sanat Müziği'nin Divası olarak kabul edilen ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda örgü örerken çekildiği fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımına sevenlerinden adeta yorum yağdı. Ersoy'un hayranları, ''Abi kadin cok guzelmis ya'', ''Ne kadar guzelmis o zamanlar'', ''Şimdi ne desem bilemedim harbi güzelmiş zamanında'' şeklinde birçok yorum yaptı.

Sosyal medya bu pozu konuşuyor

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda örgü örerken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Gençliği ve kusursuz fiziği ile dikkat çeken Ersoy'un, hayranları ise fotoğrafı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o poz...

Bülent Ersoy kimdir?

Bülent Ersoy (d. 9 Haziran 1952, İstanbul),Türk sanat müziği şarkıcısı. Sanatçı "Diva" lâkabıyla bilinir. 9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı.Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır. Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak[4] ve 1000 lira para ödülü almıştır.[5] Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir. Bugüne kadar otuzun üstünde albüm yayınlayan sanatçı, Türk Müzik Tarihi'nde isminden söz ettirmiştir. Sanatçı, klasik şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldı. Müzik yaşamı boyunca sayısız ödül aldı. Geniş entervalli ve yüksek volümlü sesi, Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu ‘yüzde yüz kusursuz’ bulundu ve 1997 yılında "Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru"unvanıyla ödüllendirildi.