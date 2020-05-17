Öğle uykusunun faydaları neler yaratıcılığı artırıyor!

Akdeniz ve Latin Amerika ülkelerinin 'siesta' olarak adlandırdığı ve yaygın olarak faydalandığı öğle uykusu sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Öğlede yaptığınız şekerleme, yaratıcılığınızı artırır, güçlü bir hafızaya sahip olmanıza yardımcı olur. İnsanın gün içerisinde iki kez vücut ısısı düşmektedir. Birisi sabaha karşı 03.00 sıralarında, diğeri ise öğleden sonra 14.00- 15.00 saatleri arasındadır. İnsanların öğle yemeğinin ağırlığına bağladığı bu rehavet dönemi, aslında vücudun uykuya en meyilli olduğu saat dilimidir. Bu saat aralıkları uykunun en kaliteli olduğu zamandır. Kaliteli uyku, insan vücuduna uzun süre uyumaktan çok daha faydalıdır.

Daha verimli olmanızı sağlar

Çoğu uzman öğle uykusunun tembellik değil, aksine verimliliği artırdığını söylemektedir. Uyku uzmanı Sara Mednick, verdiği bir röportajında kısa süreli öğle uykularının en yorgun işçilerde bile verimliliği artırdığını söyledi.

Morali yükseltir

Öğle uykusunu almamış bir çocuğun ne kadar huysuz olduğunu düşünün. Uykusuzluk ve bunun yarattığı huzursuzluk yetişkinlerde de aynı etkiye sebep oluyor. Kısa bir kestirme, moralinizi yükseltebilir ve keyfinizi yerine getirebilir.

Yaratıcılığı artırır

Öğle uykusu yaratıcılığınızı artırmaya da yardımcı olur. Uzun süre düşünüp bulamadığınız çözümü, öğle uykusu sırasında bir anda gözlerinizi açıp bulabilirsiniz. Yapılan bir araştırmada, öğle uykusundan sonra neden insanların beyinlerinde bir ışık yandığını tespit etmeye çalışılmış ve bunun sonucunda öğle uykusuna yatan insanların beyinlerinin sağ yarısındaki aktivitenin daha fazla olduğu görülmüş.

Güçlü bir hafıza

Derin uykunun vücut üzerinde birçok faydası var. Özellikle derin REM uykusunun bilişsel süreçlerle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Bu yüzden gün ortasında REM uykusuna dalabileceğiniz bir öğle uykusunun bilişsel faaliyetler üzerinde fayda sağlaması bir sürpriz değil. Ancak 60 dakikalık uykular bile zihinsel yorgunluğun azalmasına yardımcı oluyor. 2008 yılında yapılan bir çalışma kapsamında öğle uykusuna yatanlarla yatmayanların fMRI sonuçları karşılaştırılmış ve öğle uykusuna yatanların beyinlerinde daha fazla aktivite olduğu tespit edilmiş.

Dikkat dağınıklığını önler

NASA'nın yaptığı araştırmalara göre, 40 dakikalık öğle uykusuna yatan pilotların diğerlerine nazaran çok daha fazla dikkat seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Hardvard Men's Health Watch da 20 dakikalık öğle uykularının bile vardiyalı işçilerin dikkatini artırdığını söylemişti. Bu yüzden 10 dakikalık kısa kestirmeler bile insanın kendini daha dikkatli hissetmesini sağlıyor.

Stresi azaltıyor

Kısa süreli öğle uykusu sizi stresten uzaklaştırır ve rahatlamanıza sebep olur. Gün içerisinde kendinizi daha enerjik hissedebilir ve yüzünüzün her zaman gülümsemesini sağlayabilir.