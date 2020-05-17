Yasemin Özilhan kimdir makyajsız pozuyla sosyal medyada olay oldu!

Bir dönemin sevilen dizisi 'Doktorlar'da Eda karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Son dönemde zayıflığıyla sık sık gündem olan Özilhan bu kez sade haliyle takdir topladı.

Sıfır makyaj pozunu paylaştı

Magazin dünyasında başlayan sıfır makyaj modasına Yasemin Özilhan da uydu. Birçok ünlü isim gibi makyajsız halini cesurca Instagram hesabından paylaşan Özilhan'a takipçilerinden binlerce yorum geldi. Yasemin Özilhan'ın 'karantina kiti ile bakım zaman' notuyla paylaştığı fotoğraf, 70 binin üzerinde beğeni aldı.

Yasemin Ergene Özilhan kimdir?

Bir dönem dizilerin sevilen oyuncusu olan Yasemin Ergene Özilhan, Almanya’nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg’da, 22 Ocak1985 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap’dan diksiyon eğitimi aldı. 2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu’nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı. Dizide Keremcemile beraber başrolde yer alan Ergene, kısa sürede ülkenin en popüler genç oyuncularından birisi haline geldi.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torunİzzet Özilhan’ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene Özilhan16 Temmuz 2011 tarihinde ünlü işadamı İzzet Özilhan ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı olan Yasemin Özilhan oyunculuk mesleğini tamamen bıraktı ve bir kadın giyim markası ile ortak bir koleksiyon çıkardı.