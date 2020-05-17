Kıbrıs köftesi nasıl yapılır leziz mi leziz!

Artık ramazanın sonlarına gelirken farklı bir köfte tarifi deneyelim dedik ve yavru vatanın farklı lezzeti Kıbrıs köftesini sofraya davet ettik. Köfte ve patates küçüklüğümüzden beri en sevdiğimiz yemek. E ikisi bir arada tek bir ürün haline geliyorsa kötü olma ihtimali var mı? Aksine ortaya mükemmel bir tat çıkıyor, çerez gibi yedikçe yiyesiniz geliyor. İşte nefis Kıbrıs köftesi tarifi!

Malzemeler:

1 kilogram patates(rendelenmiş)

250 gram kıyma

1 adet yumurta

2 dilim bayat ekmek kırıntısı

1/2 demet maydanoz(kıyılmış)

1 adet soğan(rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı nane

Hazırlanışı:

Derin bir kaseye aktardığınız rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış patateslerin üzerine kıyma, bayat ekmek kırıntısı, doğranmış maydanoz, rendelenmiş soğan, tuz, kimyon ve naneyi ekleyin ve tüm malzemeler birbirine karışana dek yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elinizde şekil verin. Tavada kızdırdığınız derin yağda köfteleri altın sarısı rengini alana kadar kızartın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!