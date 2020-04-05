Cinsel ilişkinin süresi ne kadar olmalı uzmanlara göre 7 dakika!

Sağlıklı bir yaşam sürmek için düzenli bir cinsel ilişkiye sahip olmak büyük önem taşıyor. Her gün, haftada 2 gün, 15 günde bir, ayda bir... her çiftin cinsel ilişki süresi ve sıklığı değişiklik gösteriyor. Peki ideal cinsel ilişki sıklığı ve süresi ne kadar olmalı? İşte merak ettiğiniz sorunun yanıtı...

İlişkilerin süresi cinsel ilişki sıklığını etkiliyor

'İdeal seks süresi ne kadar olmalı' sorusuna 20’li ve 30’lu yaşlardaki birçok kişinin cevabı haftada iki defa oluyor. Bu sayı iki yıldan fazla süren ilişkilerde ise genelde ayda altı defa olarak belirtiliyor. İlişkilerin süresi, cinsel ilişkiye girme sayısını etkiliyor. Öte yandan cinsel ilişkiye girmek için standart bir sayı yok. Tamamıyla kişilerin isteklerine, ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor. Ama yapılan araştırmalar haftada iki defa seksin normal olduğunu ortaya koyuyor.

Cinsel birlikteliği etkileyen birçok faktör bulunuyor

Unutmayın, cinsellik sadece cinsel organlarla ilgili değildir. Dokunarak, sevişerek, öperek, haz alarak ve haz vererek ruhsal bir paylaşımda olunması demek. Kişilerin yoğunlukları, stresleri, ruh durumları, ilişki problemleri cinsel birlikteliği de azaltabiliyor. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebiliyor.

Çiftler ne sıklıkla cinsel fantezi kuruyor?

Cinsel fanteziler hakkındaki tabular yavaş yavaş yıkılıyor. Kişiler artık fantezilerini partnerleri ile daha rahat paylaşabiliyor. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 2300 kişi arasında bir araştırma yaptı. Ankete katılanların yüzde 10’u günde 3-4, yüzde 30’u günde 1-2, yüzde 45’i haftada 1-2, yüzde 10’u ayda 1-2 ve yüzde 5’i de yılda 1-2 defa cinsel fantezi kurduğunu söyledi.

Fanteziler seks hayatını renklendiriyor

Cinsel fanteziler çiftlerin seks hayatını renklendirici güce sahip. Fakat her fantezinin gerçekleştirilmesi gibi bir zorunluluk yok. Eğer iki taraf da istiyorsa cinsel fanteziler gerçekleştirilebilir. Ama bu bir taraf için zorlayıcı, aşağılayıcı oluyorsa cinsel fantezilerin seks hayatına yarardan çok zararı olabiliyor.

En ideal ilişki süresi 7-13 dakika!

Bu da çiftler tarafından çok merak edilen bir soru. ABD'de yapılan bir araştırma, en ideal seks süresinin 7-13 dakika arasında olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar 'iyi' olarak adlandırılan bir seksin süresi ise 45 dakika olmalı. Ancak uzmanların ortak görüşü ise şu; 30 dakika da sürse 10 dakika da sürse en iyi seksin her iki taraf için de kaliteli ve tatmin edici olan olandır!

Oral seks iyi bir ilişki için önemli mi?

Oral seks de tıpkı cinsel fanteziler gibi son yıllarda daha çok tanınmaya başlandı. Çiftler tarafından isteniyorsa oral seksin uyarma düzeyi oldukça yüksek oluyor. Oral seks, çiftlere oldukça zevk verir ve cinsel hayata da renk katar. Oral seks yapmadan önce hijyen kurallarına dikkat etmeyi unutmamanızı da hatırlatalım.