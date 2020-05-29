Peynirli gül böreği nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Türkiye'de her yörede farklı biçimlerde yapılan börek tarifleri mutfağımızın vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Pratik ve zahmetsiz oluşuyla börek tarifleri çay saatlerimizi ve kahvaltıları güzelleştiriyor. Peynirli gül böreği de içi yumuşacık dışı çıtır çıtır yapısıyla mest ediyor. Peki peynirli gül böreği nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla peynirli gül böreği tarifi!

Peynirli gül böreği tarifi için malzemeler

3 adet yufka

İçi için:

1 çay bardağı lor peyniri

1 çay bardağı beyaz peynir

Sosu için:

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Sos için gerekli tüm malzemeleri bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Bir kapta iç harcı için gerekli olan peynirleri karıştırın. Yufkalarınızı tezgaha serin. Her yufkayı 4 eşit parçaya bıçak yardımıyla bölün. Böldüğünüz her parçayı tam ortasından saat yönünde çevirin. Hazırladığınız sosu yufkaların şeklini bozmamaya özen göstererek sürün. Ardından tam ortasına peyniri koyup kenardan yufkalarınızı kapatın ve ters çevirin. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Pişince fırından alıp bir süre dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!