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Bisküvili saray sarması nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Son dönemin popüler lezzeti saray sarmasını denediniz mi bilmiyoruz. Ancak bisküvili saray sarması tarifine bayılacaksınız!

Bisküvili saray sarması nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Bisküvili saray sarması, muhallebili hafif tatlılardan vazgeçemeyenlerin mutlaka denemesi gereken bir lezzet. Üzerindeki bisküvileri, damak çatlatan muhallebisiyle yemeye doyamayacağınız bir tarif. Bisküvili saray sarması pratik oluşuyla fazla vaktinizi de almayacak. İşte şahane bisküvili saray sarması tarifi!

Bisküvili saray sarması tarifi için malzemeler

1 paket petibör bisküvi
1 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt

Muhallebisi için:

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı (tepeleme)kakao
1 paket vanilya
50 gram margarin

Yapılışı:

Bisküvileri robottan çekip un haline getirin ve bir borcamın dibine yayın. Krem şantiyi sütle beraber bir mikser yardımı ile katılaşana dek çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın. Bir tencereye muhallebi için gerekli olan süt, un, şeker ve kakaoyu alın ve güzelce çırptıktan sonra ocağın altını açın.Sürekli karıştırarak, muhallebi göz göz kaynayana dek karıştırın ve kaynamaya başlayınca içine vanilya ile margarini ilave edin. Margarin eriyene dek karıştırmayı sürdürün ve ardından ocağın altını kapatın.

Hazırladığınız muhallebiyi, bisküvilerin üstüne dikkatlice dökün ve oda ısısında tamamen soğumasını bekleyin. Muhallebi soğuduktan sonra üstüne dolapta soğuttuğunuz krem şantiyi dökün ve yayın. Bir gece buzdolabından dinlendirdiğiniz tatlınızı, ertesi gün dilimleyin ve rulo şeklinde sararak servis edin. Dilerseniz üstünü toz antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Afiyetler olsun!

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