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Kerem Bürsin'den Hande Erçel'le oynayacağı diziyle alay edenlere cevap!

Oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile yeni sezonda yer alacağı diziye gelen eleştirilere cevap verdi. Bürsin, "Önce izlesinler sonra eleştirsinler" dedi.

Kerem Bürsin'den Hande Erçel'le oynayacağı diziyle alay edenlere cevap!
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Geçtiğimiz günlerde Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in başrollerde oynayacağı basına duyurulmuştu. Henüz tanıtımı dahi gerçekleşmeyen dizide zengin erkek ve çiçekçi bir kızının hikayesinin yer alması sosyal medyada alay konusu oldu. 

"Önce izlesinler sonra eleştirsinler"

Önceki gün basın mensuplarına görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, diziye gelen eleştirilere şu sözlerle cevap verdi; "Provalar güzel geçiyor. Proje ekrana gelsin, insanlar izlesin ondan sonra eleştirsinler. Şu an güzel gidiyor, eğleniyoruz. Hande ile çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakaladık. Sette de çok iyi anlaşacağız diye düşünüyorum. Provalar dışında genelde evdeyiz, ekstra bir şey yapmıyoruz."

Hande, Kerem'i öve öve bitirememişti

Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Bürsin ile ilgili şu sözleri dile getirmişti: "Kerem'le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum."

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