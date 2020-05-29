Çemen otunun faydaları neler kansızlığa birebir!

Antik çağlardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan çemen otu faydalarıyla tam bir şifa kaynağı. Çemen otu ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde üretilmektedir. Bu şifa dolu bitki yorgunluk ve halsizliğe neden olan kansızlık sorununu da ortadan kaldırıyor. Çemen otunun daha önce duymadığınız yararlarını haberimizde sıraladık...

Unutkanlığı gideriyor

Çemen otu üzerinde yapılan yeni araştırmalar, bu besinin zihin sağlığına iyi geldiği ve unutkanlık düzeyini azalttığını göstermiştir.

Kansızlığa birebir

Tükettiğiniz 100 gram çemen otu gün içerisinde vücudun ihtiyacı olan demiri karşılayarak anemi gibi hastalıkların önüne geçilmesini sağlar.

Diyabete iyi geliyor

Çemen otunun potansiyel anti-diyabetik etkilerini araştırmak için birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan klinik çalışmalar, tohumların, kan şekeri seviyesini düşürerek ve glikoz toleransını artırarak, insanlarda hem tip 1 hem de tip 2 diyabetle ilişkili metabolik semptomların çoğunu iyileştirebileceğini göstermiştir.

Âdet sancılarını hafifletir

Çemen otu ayrıca bir emmenagog (adet akışını uyaran veya artıran bir madde) olarak da sınıflandırılır. Periyotların oluşumundan sorumlu olan hormonları dengelediği ve menstrüel krampları ve PMS semptomlarını hafiflettiği bilinmektedir.

İştahı bastırıyor

Çemen otu iştahı bastırabilir ve dolgunluk hissini artırabilir, bu da aşırı yemeğin azalmasına ve kilo kaybına neden olabilir.

Önemli not!

Çemen otu sağlıklı insanların tüketimi için güvenlidir. Ancak, bununla birlikte, çoğu takviyede olduğu gibi, ishal ve hazımsızlık gibi daha az ciddi yan etkiler de bildirilmiştir. Doktorunuza danışmadan kullanmamanızda yarar vardır.