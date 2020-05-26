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Acun Ilıcalı Instagram canlı yayınında 3 milyonu geçerek rekor kırdı!

Survivor'da gönüllüler takımıyla Instagram'da canlı yayın başlatan Acun Ilıcalı, yarışmacılarla yeni bir rekora imza attı.

Acun Ilıcalı Instagram canlı yayınında 3 milyonu geçerek rekor kırdı!
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Televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram'da yaptığı canlı yayınla dünya rekorunu kırmayı başardı. Daha önce gönüllüler takımıyla Survivor'dan canlı yayın yapan Ilıcalı, 1 milyon izleyiciye ulaşmıştı. 

Instagram canlı yayınına 3 milyon izleyici katıldı

Acun Ilıcalı, dün akşam saat 23.30'da açtığı canlı yayında iki dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaşarak, daha önce 2 milyon izleyici ile ünlü rapçi Tekashi69'a ait olan dünya rekorunu kırdı.

Rekordan sonra parti

Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti verileceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlanacak ve Cemal Can da partide DJ'lik yapan isim olacak.

 

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