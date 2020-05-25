search menu
search
close

Haşhaşlı revani nasıl yapılır kıvamı ve lezzetiyle büyülüyor!

Haşhaşlı revani, son dönemin gözde lezzetlerinden. Peki haşhaşlı revani nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte nefis haşhaşlı revani tarifi!

Haşhaşlı revani nasıl yapılır kıvamı ve lezzetiyle büyülüyor!
-A A+

Haşhaşlı revaniyi daha önce denemediyseniz, sizin için harika bir tarif hazırladık. Kökeni ta Mısır'a kadar uzanan bir tatlı olan revaninin haşhaşlı versiyonu lezzetiyle damak çatlatıyor. Bu bayram evde kaldığımız süreçte sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz haşhaşlı tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte şahane haşhaşlı revani tarifi!

Malzemeler:

Hamuru için;

4 adet yumurta
3/4 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı yoğurt
1 adet orta boy rendelenmiş portakal kabuğu
3/4 su bardağı haşhaş tohumu
1/2 su bardağı irmik
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
4 damla taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı:

Tatlı sıcak, şerbet soğuğa yakın kıvamda olacağından şerbet hazırlığı için; ölçülü toz şeker ve suyu tencereye alın. Şeker taneleri eriyene kadar tahta bir kaşıkla karıştırdığınız şerbet karışımını, kısık ateşte şurup kıvamına gelene kadar kaynatın. Kaynayıp koyulaşan şerbet karışımına birkaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.

Revani hamurunu hazırlamak için; oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şeker ilavesiyle, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Sıvı yağ, yoğurt ve rendelenmiş portakal kabuğu eklediğiniz tatlı hamurunu karıştırma işlemini sürdürün. Haşhaş tohumu ve irmik ekleyip elenmiş un ve kabartma tozunu katın. Pürüzsüz bir kıvam alan tatlı hamurunu ısıya dayanıklı ve yağlanmış bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkan revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra ılımış şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin. Ardından dilimleyip servis edin. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
3 buçuk aylık hamile olan Sinem'in bayram pozuna beğeni yağdı! 3 buçuk aylık hamile olan Sinem'in bayram pozuna beğeni yağdı!
Magazin
Partneriniz size karşı ilgisiz davranıyorsa...  Partneriniz size karşı ilgisiz davranıyorsa... 
Evlilik
En Güncel Galeriler
Fenomen Tıp öğrencisi Berika'nın pozları Instagram'ı sallıyor!
Fenomen Tıp öğrencisi Berika'nın pozları Instagram'ı sallıyor!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
Önceki Haberler
Demet Akalın sonunda itiraf etti: Ben bayağı müsrifmişim!
Demet Akalın sonunda itiraf etti: Ben bayağı müsrifmişim!
İşte burcunuza göre gerçek aşkı bulacağınız yer!
İşte burcunuza göre gerçek aşkı bulacağınız yer!
Kızına olmayan terlikleri atmak yerine yaptığıyla gönülleri kazandı!
Kızına olmayan terlikleri atmak yerine yaptığıyla gönülleri kazandı!
Bornozlu paylaşım yapan 56'lık Hülya Avşar fiziğiyle göz doldurdu!
Bornozlu paylaşım yapan 56'lık Hülya Avşar fiziğiyle göz doldurdu!
İşte hoşlandığınız insanı etkilemenin yolu!
İşte hoşlandığınız insanı etkilemenin yolu!
İşte İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğuna dağıttığı harçlık!
İşte İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğuna dağıttığı harçlık!
Bu yiyecekleri sabah 10'dan önce sakın tüketmeyin!
Bu yiyecekleri sabah 10'dan önce sakın tüketmeyin!
Arka Sıradakiler Özge, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
Arka Sıradakiler Özge, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
Yorumlar